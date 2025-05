"Caça-Comunistas": Zanin, Moraes e Pacheco são citados em agenda apreendida com grupo

Grupo "Comando C4", formado por militares e civis, é acusado de planejar monitoramento ilegal e possíveis atentados contra autoridades; agenda apreendida menciona ministros do STF e o presidente do Senado

Cristiano Zanin é o relator do inquérito que levou à identificação de cinco militares — da ativa e da reserva — suspeitos de participar do esquema criminoso. Já Alexandre de Moraes é responsável pelas investigações e ações penais relativas à tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram citados em anotações encontradas com integrantes de um grupo investigado pela Polícia Federal por envolvimento em atividades de espionagem e extermínio . A agenda, apreendida durante a operação, contém menções aos ministros Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes .

No caso de Pacheco, ex-presidente do Senado, as anotações indicam a possibilidade de monitoramento, embora, segundo apuração do portal g1, não haja detalhes específicos sobre as ações planejadas pelo grupo contra os ministros ou o senador.

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, expressou ao blog da jornalista Daniela Lima preocupação com o caso:

"O governo vê com muita preocupação as sucessivas desarticulações de organizações criminosas, fomentadas pelo extremismo político e discurso de ódio proliferados nas redes sociais, que se voltam contra a vida de autoridades públicas, em especial contra os Ministros do STF".