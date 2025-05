Aquiraz: aprovado reajuste salarial de 5,06% para servidores

Vereadores aprovaram ainda gratificações, pisos profissionais e reestruturações para servidores do Município

A Câmara Municipal de Aquiraz aprovou, em sessão ordinária, reajuste salarial de 5,06% para os servidores municipais. Os vereadores aprovaram, na última segunda-feira, 26, sete projetos de lei enviados pelo prefeito Bruno Gonçalves (PRD), todos em regime de urgência. Além do reajuste geral para os servidores, foram aprovadas gratificações e novos pisos salariais para algumas categorias.

Os projetos garantem novos pisos salariais, reajustes, gratificações, regulamentações de jornada e realocações funcionais.

Reajustes e gratificações

Servidores públicos efetivos (PL nº 40): receberão reajuste salarial de 5,06%, válido a partir de maio de 2025, para aqueles não contemplados com aumento via salário mínimo ou outras formas de reajuste.

receberão reajuste salarial de 5,06%, válido a partir de maio de 2025, para aqueles não contemplados com aumento via salário mínimo ou outras formas de reajuste. Motoristas do transporte escolar (PL nº 39): terão gratificação de desempenho de 140% sobre o vencimento base (R$ 1.518,00) a partir de maio de 2025. O percentual aumentará 10% a cada ano até 2028.

terão gratificação de desempenho de 140% sobre o vencimento base (R$ 1.518,00) a partir de maio de 2025. O percentual aumentará 10% a cada ano até 2028. Motoristas categoria B (PL nº 41): foi aprovada gratificação de desempenho de 60% sobre o vencimento base, desde que não ocupem cargos comissionados.

Novos pisos salariais



Foram definidos pisos salariais para duas categorias da saúde:



Maqueiros (PL nº 42): R$ 2.138,00

R$ 2.138,00 Técnicos de Raio-X (PL nº 38): R$ 2.374,83

Mudanças estruturais nas funções

Regulamentação da jornada dos condutores de ambulância (PL nº 46): a nova escala será de 200 horas mensais, no regime de 12 por 36 horas com folgas de 24 horas.

a nova escala será de 200 horas mensais, no regime de 12 por 36 horas com folgas de 24 horas. Extinção do cargo de atendente de saúde (PL nº 45): os servidores da função serão realocados para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, mantendo equivalência de atribuições e exigência de escolaridade.

O que dizem os servidores?



A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aquiraz (Sinsepuma), Edna Santos, comemorou a aprovação dos projetos, conforme disse ao O POVO.