AO VIVO: Marina Silva atacada no Senado: motivos e reações; PT pede cassação de Eduardo Bolsonaro

A ministra deixou a audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura em meio a uma nova tentativa de articulação política da titular da pasta do Meio Ambiente para tentar barrar o projeto que altera as regras de licenciamento ambiental

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 28, repercute os ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que abandonou sessão no Senado Federal nessa terça-feira, 27, após ser ofendida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).



A ministra deixou a audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura em meio a uma nova tentativa de articulação política da titular da pasta do Meio Ambiente para tentar barrar o projeto que altera as regras de licenciamento ambiental.