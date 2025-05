Senador que bateu boca com Marina Silva já falou em enforcá-la; saiba quem é

A fala ocorreu durante um evento da Fecomércio no Estado do Amazona no início daquele mês. Falando sobre a presença da ministra na sessão da CPI das ONGs, o senador questionou: "Imagina vocês o que é ficar com a Marina seis horas e dez minutos sem ter vontade de enforcá-la?".

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), que afirmou nesta terça-feira, 27, que a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, não merecia ser respeitada pelo cargo que ocupa, já falou em outra ocasião, em março, sobre ter "vontade de enforcá-la".

No dia seguinte, deputadas do PT, PDT, Podemos, PSD, União Brasil, PSOL, Solidariedade, PCdoB e PSB denunciaram o senador ao Conselho de Ética do Senado. Valério, em defesa própria, disse que a fala se tratou de "brincadeira", e que ele não é machista, pois já foi casado duas vezes, tem três filhas, uma enteada, seis netas e três irmãs.

Na sessão desta terça-feira, Marina relembrou, diversas vezes, que o senador afirmou em outra ocasião que "queria enforcá-la", e rebateu perguntando se fosse o contrário, ou seja, se ela afirmasse que não o respeita, como o senador reagiria.

O entrevero começou logo no início da fala de Valério, que disse que "a mulher Marina merecia respeito, a ministra não". Segundo o parlamentar, ele teria feito a diferenciação para não ser acusado de ter algo contra as mulheres.

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (PT-SE), pediu questão de ordem para afirmar que a declaração de Valério não é cabível num ambiente institucional. "Se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire, por falta de respeito", disse.