AO VIVO: Eduardo Bolsonaro reage a Moraes após inquérito no STF; Lula passa mal; "tapa" em Macron

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 27, repercute a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).

