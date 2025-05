Primeira-dama da França dá tapa no rosto de Macron; presidente diz ter sido 'brincadeira'

Era apenas uma "briga de brincadeira". Essa foi a explicação do presidente francês Emmanuel Macron nesta segunda-feira, 26, para imagens de vídeo que mostram sua mulher, Brigitte, empurrando seu rosto com as duas mãos antes de desembarcarem do avião para começar uma viagem pelo Sudeste Asiático neste fim de semana.

O momento rapidamente virou manchete na França, com a mídia tentando decifrar a interação que as câmeras flagraram através da porta recém-aberta do avião. A manchete de uma matéria no site do jornal Le Parisien perguntava: "Tapa ou 'briga'? As imagens de Emmanuel e Brigitte Macron desembarcando no Vietnã geram muitos comentários."