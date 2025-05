AO VIVO: STF ouve testemunhas de general Heleno; Moraes x Aldo Rebelo; Israel ataca Gaza

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 26, repercute a continuação dos depoimentos de testemunhas sobre o caso da trama golpista, analisado no Supremo Tribunal Federal (STF), após denúncia da Procuradoria-Geral da República. A Corte ouve as testemunhas do general Heleno nesta segunda.

Os testemunhos iniciaram no último 19 de maio e devem ocorrer até 2 de junho. Após os depoimentos, os acusados que se tornarem réu pelo STF serão convocados para interrogatório, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).