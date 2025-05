AO VIVO: As reações à ameaça dos EUA de aplicar sanções contra Moraes; Lula eleva IOF

As reações à ameaça dos EUA de aplicar sanções contra Moraes; Lula eleva IOF / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 23, repercute as reações a ameaça de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por parte do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na quarta-feira, 21, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que há "grande possibilidade" de Washington sancionar o ministro Alexandre de Moraes. As sanções seriam a cargo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta participação no planejamento de trama golpista após as eleições de 2022, motivo pelo qual Bolsonaro se tornou réu no STF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sem citar Moraes e a ameaça, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse na quarta-feira que "não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica". A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou e emitiu uma nota de repúdio contra possíveis sanções dos Estados Unidos ao ministro. “Trata-se de uma clara violação aos princípios da soberania nacional, da independência dos Poderes e da não intervenção, pilares fundamentais do Direito Internacional e da ordem constitucional brasileira”, traz trecho da nota. Por meio do X (antigo Twitter), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) compartilhou: “Alexandre de Moraes, embebedado de poder, começou a interferir na jurisdição norte-americana”.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A edição repercute também as mudanças no decreto do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), realizadas nessa quinta-feira, 22. Elas abrangem os eixos: seguro, crédito para empresa e câmbio. Segundo o Ministério da Fazenda, os ajustes no tributo podem gerar impacto na arrecadação de R$ 20,5 bilhões em 2025 e de R$ 41 bilhões em 2026. Entre as mudanças, o IOF passará a incidir sobre entidades abertas de previdência complementar e as equiparadas a instituições financeiras.