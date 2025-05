Governo publica decreto com aumento do IOF, ofusca congelamento e dólar sobe

As mudanças abrangem seguro, crédito para empresa e câmbio. Ajustes no imposto podem gerar impacto na arrecadação de R$ 20,5 bilhões em 2025 e de R$ 41 bilhões em 2026

Dentre as mudanças, o IOF passará a incidir sobre entidades abertas de previdência complementar e as equiparadas a instituições financeiras. O texto também aumenta a base de cálculo e a respectiva alíquota reduzida do IOF nas operações de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito para pessoas jurídicas, incluindo as do Simples Nacional.

O Governo Federal publicou ontem mudanças no decreto do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). Elas abrangem os eixos: seguro, crédito para empresa e câmbio. De acordo com o Ministério da Fazenda, os ajustes no tributo podem gerar impacto na arrecadação de R$ 20,5 bilhões em 2025 e de R$ 41 bilhões em 2026.

No câmbio, alcançam várias operações, como compra de moeda em espécie e empréstimo externo de curto prazo. Cartões de crédito, débito e pré-pago internacionais ficam com alíquota única de 3,5%, abrangendo compras online ou físicas de fora do País. O IOF chegou a 6,38% em 2022, mas estava em queda gradativa: 5,38% em 2023 e 4,38% em 2024. Assim, todos os cartões terão a mesma cobrança. Cheques de viagem e remessas para contas no Exterior passam de 1,1% para 3,5%, bem como transferências para investimentos no Exterior, que antes eram isentas.

As medidas terão vigência imediata, a partir de hoje, 23, com exceção de operação de financiamento e antecipação de pagamentos a fornecedores ("forfait" ou "risco sacado", que terão vigência a partir do dia 1º de junho deste ano). O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, reiterou que exportações de bens e serviços continuam sem incidência de IOF, assim como o ingresso ou retorno de recursos de investidores estrangeiros.

O secretário explicou que o IOF Seguro busca fechar brecha de evasão fiscal por meio do uso de planos de previdência, como se fossem fundos de investimento para alta renda. Já o IOF Crédito empresas, segundo ele, busca uniformizar as alíquotas, enquanto o IOF câmbio contribui ainda para redução da volatilidade cambial.

No mercado, houve reflexos. Os juros futuros fecharam ontem em alta, definida na reta final da sessão. O evento mais esperado do dia, o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, surpreendeu ao trazer um total de R$ 31,3 bilhões de contenção fiscal, muito acima da esperada, mas a reação positiva acabou sendo logo limitada pelo IOF. Os anúncios levaram o dólar a fechar em alta na comparação com a moeda brasileira. Na sequência do contigenciamento, o dólar recuou e chegou a tocar mínima de R$ 5,5961. No entanto, reverteu o movimento posteriormente. (Com Agência Estado)