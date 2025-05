Vereadora de Reriutaba tem mandato cassado por acusação de compra de voto

Atuação do MP Eleitoral resulta em cassação de vereadora Débora Janne da Cruz Mesquita (PSB) por compra de votos em Reriutaba / Crédito: Reprodução/ Instagram @enf.deborajanne

A vereadora Débora Janne da Cruz Mesquita (PSB), do município de Reriutaba (CE), teve seu mandato cassado por abuso de poder econômico e captação ilícita de votos. A decisão foi proferida pela 79ª Zona Eleitoral de Reriutaba, que acolheu a Ação de Investigação Judicial Eleitoral Tem por objetivo impedir e apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos em uma eleição nos casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, penalizando com a declaração de inelegibilidade quantos hajam contribuído para a prática do ato. (AIJE) proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) nesta segunda-feira, 19. O caso teve origem em uma operação policial realizada em setembro de 2024, quando um veículo foi abordado na cidade, situada a 301 km de Fortaleza. No interior do automóvel, estavam dois homens portando R$ 15 mil em espécie, 347 santinhos, 77 adesivos de campanha e uma agenda pertencente à candidata Débora Janne.

Os dois homens investigados também foram condenados à inelegibilidade pelo mesmo período. No entanto, conforme consta na fundamentação da decisão, embora suas condutas tenham sido determinantes para a configuração da captação ilícita de sufrágio, as sanções de multa e cassação são aplicáveis exclusivamente aos candidatos. Como consequência da cassação do diploma e da perda do mandato da vereadora eleita, foi determinada a retotalização dos resultados das eleições municipais de 2024 para o cargo de vereador no município de Reriutaba. Além disso, deverão ser realizadas as devidas atualizações nos sistemas eleitorais. Os envolvidos ainda respondem a ação penal por corrupção eleitoral, com base nos mesmos fatos apurados na AIJE.