Ex-vereador de Tianguá é condenado por manter 'funcionários fantasmas' na Câmara Municipal

Os dois "assessores" compareciam à Câmara apenas uma vez no mês para a assinatura do livro de ponto. Seria "retribuição" pelo apoio na eleição

O ex-vereador Francisco Gumercindo de Araújo Neto foi condenado por nomear indevidamente dois assessores que, conforme a denúncia, nunca prestaram serviços à Câmara Municipal de Tianguá como retribuição pelo apoio à sua candidatura. A investigação estimou um prejuízo de R$ 13,3 mil aos cofres públicos, entre janeiro de 2017 e julho de 2018. A decisão foi tomada em 2 de maio.

Em ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a 7° Promotoria de Justiça de Tianguá condenou o ex-parlamentar e os “funcionários fantasmas”, Carlos Eduardo Cunha Fonteles e Oze Martins de Souza, por atos de improbidade administrativa que teriam resultado em enriquecimento ilícito. O cargo na Câmara teria sido um "agradecimento" pelo apoio político ao vereador no ano de 2016, quando foi eleito.