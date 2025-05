AO VIVO: STF torna réu núcleo militar; Wajngarten demitido; entrevista com Jeffrey Chiquini

No grupo, nove são militares e um é policial federal. Eles integram o núcleo 3 do plano golpista, denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Esse grupo é o chamado de "núcleo de ações táticas"

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 21, repercute a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa terça-feira, 20, de tornar réu por unanimidade mais 10 acusados de tramar uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

