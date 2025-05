Primeira Turma do STF torna réus dois cearenses por trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou denúncia contra dois cearenses denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no chamado 'núcleo 3' da trama golpista. O general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira e o tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo se tornaram réus nesta terça-feira, 20, após decisão a Primeira Turma votar por unanimidade.

Segundo a PGR, o Comando de Operações Terrestres, então chefiado por Estevam, desempenhava um papel estratégico na execução do plano golpista, especialmente em ações sensíveis como a prisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. O documento aponta que o general cearense tinha prestígio entre os militares, e o apoio dele ao plano representava, naquele momento, a possibilidade de consumação do golpe de Estado.