Servidores de Iguatu recebem parcela atrasada do 13º salário

Atuação do Ministério Público do Ceará assegura pagamento de salários atrasados dos servidores, após acordo no início da semana

Após atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, a Prefeitura de Iguatu pagou, na última quarta-feira, 15, a parcela de 50% do 13° salário dos servidores que estava em atraso.

O acordo, que resultou no pagamento, foi firmado nessa terça-feira, 14, durante reunião do promotor de Justiça Leydomar Nunes com representantes da prefeitura e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu (SPUMI).