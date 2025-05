AO VIVO: Tuta, chefe do PCC, é levado para presídio federal; gripe aviária; CPMI do INSS

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 19, repercute a prisão de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta , integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), levado para a Penitenciária Federal em Brasília após ser preso na sexta-feira, 16, quando foi a uma unidade policial da Bolívia para resolver questões migratórios.

Na Bolívia, após ser preso, Marcos Roberto apresentou às autoridades um documento falso, em que se identificava como Maycon da Silva. A falsidade foi detectada e, em seguida, foram acionadas Interpol e um oficial da Polícia Federal.

O Ministério da Justiça divulgou imagens do embarque de Tuta em avião da PF, em Santa Cruz, em uma operação de transferência que envolveu 50 integrantes da Polícia Federal. A escolta até a Penitenciária Federal em Brasília contou com 18 homens da Polícia Penal Federal, também com o apoio das polícias Militar e Civil do Distrito Federal.



O programa traz, também, informações sobre a gripe aviária. Na sexta-feira, 16, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o foco da doença em uma granja avícola de reprodução, em Montenegro, e outro em aves silvestres no Zoológico de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul (RS).



O RS declarou situação de emergência em saúde animal para controle de focos de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) em municípios próximos do raio do foco.