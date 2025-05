Quem é Tuta, considerado sucessor de Marcola no PCC e preso pela PF na Bolívia

A Polícia Federal , em colaboração com agentes da Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), da Bolívia, prendeu na sexta-feira (16/5) um brasileiro conhecido como o membro mais importante em liberdade do PCC (Primeiro Comando da Capital) e possível sucessor de Marcola na liderança da facção.

Getty Images Tuta era considerado o membro do PCC mais importante em liberdade

Ele foi preso após apresentar um documento falso na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

"A prisão do Tuta é extremamente importante para o Brasil porque ele é um dos criminosos mais perigosos e procurados do país. É um golpe importante no PCC devido à posição de liderança que ele ocupa. Resta saber se vão conseguir trazê-lo para o Brasil porque há interesse de resgatá-lo", diz Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.

"Outro ponto é, se uma vez no Brasil, ele vai falar tudo o que ele sabe. Porque ele sabe muito. Sobre envolvimento de policiais e autoridades com o crime. Isso seria muito importante para desarticular os tentáculos da facção."

Para Alcadipani, a prisão de Tuta não deve ter grande influência sobre a operação do PCC já que a estrutura da facção é formada de várias camadas para impedir um impacto no dia a dia das ações criminosas.