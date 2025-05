Após polêmicas, projetos de lei sobre bebês reborn tramitam em várias casas legislativas Brasil

Bebê reborn imitando recém-nascido / Crédito: Adobe stock

Após ganharem notoriedade nacional por episódios envolvendo seu uso indevido, os bebês reborn — bonecos hiper-realistas que imitam bebês recém-nascidos — tornaram-se alvo de projetos de lei em diferentes instâncias legislativas pelo Brasil. As propostas discutem desde punições para o uso fraudulento dos bonecos até programas de assistência psicológica para adultos que desenvolvem vínculos afetivos profundos com as réplicas. Na Câmara dos Deputados, tramita o Projeto de Lei 2320/2025, de autoria do deputado federal Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO). A proposta busca coibir o uso de bonecas reborn como forma de obtenção indevida de benefícios garantidos a pessoas com crianças de colo, como o atendimento prioritário em filas, assentos preferenciais e serviços públicos. Segundo o parlamentar, a prática pode atrasar o atendimento de quem realmente necessita, como gestantes e pessoas com deficiência.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o foco recai sobre a saúde mental. O Projeto de Lei n° 5357/2025, de autoria do deputado federal Rodrigo Amorim (União Brasil), propõe a criação de um programa de acompanhamento psicológico para pessoas que se consideram pais ou mães dos bonecos. A proposta busca oferecer suporte a indivíduos que desenvolvem vínculos afetivos intensos com os reborn e que possam estar enfrentando situações de sofrimento psíquico. De acordo com o texto, o objetivo é prevenir dependência emocional e possíveis quadros depressivos, tratando o uso dos bonecos não como uma mera excentricidade, mas como potencial indicativo de problemas emocionais que demandam atenção. Projeto aprovado Na esfera municipal, no entanto, o enfoque é outro. No Rio de Janeiro, os vereadores aprovaram em segunda discussão o Projeto de Lei nº 1892/2023, que institui o Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial da cidade. A data, segundo o vereador Vitor Hugo (MDB), autor da proposta, seria uma homenagem às artesãs que produzem os bonecos — conhecidas como “cegonhas” — e às mães reborn.