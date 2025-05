AO VIVO: STF condena Zambelli a 10 anos de prisão; Rico na CPI das Bets; Bolsonaro critica Janja

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 15, repercute a condenação por unanimidade da deputada Carla Zambelli (PL-SP) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quarta-feira, 14, a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. A decisão ainda cabe recurso.

A condenação ocorreu pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou a favor e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia seguiram o voto.