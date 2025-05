Jogo Político: Ciro se aproxima do bolsonarismo; ele pode concorrer a governador?

Este é o tema do Jogo Político #424, com participação dos jornalistas Érico Firmo, Guálter George e Carlos Mazza

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) se reuniu nesta semana com líderes de oposição, inclusive bolsonaristas. Ele defendeu a união "para salvar o Ceará". A portas fechadas, admitiu até concorrer a governador. Este é o tema do Jogo Político #424.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acompanhe o Jogo Político ao vivo:

Ciro Gomes foi à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 6, para reunião com deputados estaduais da oposição, de PDT, PL e União Brasil, bloco apelidado por membros presentes de "União para salvar o Ceará". Em entrevista coletiva, o ex-governador afirmou que o pré-candidato ao governo em 2026 é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Em reunião fechada, Ciro reforçou ter a preferência de que o candidato do bloco ao Governo do Estado seja Roberto Cláudio. Mas, aos parlamentares, diferentemente do que disse na entrevista, o pedetista sinalizou aos aliados de que, caso necessário e tenha mais viabilidade, pode ele mesmo disputar o Governo do Ceará contra o PT.

Segundo interlocutores, o foco do ex-governador é, de fato, unir os partidos e membros da oposição, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União), por exemplo, em prol do que chamou de "salvar o Ceará". Ele se colocou à disposição para ajudar, admitindo assim a possibilidade de concorrer a governador.