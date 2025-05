Papa Leão XIV celebra primeira missa como pontífice nesta sexta; acompanhe

A Igreja Católica conheceu nesta quinta-feira, 8, seu novo líder: foi eleito o papa Leão XIV. Um dia após a eleição do conclave, nesta sexta-feira, 9, às 11h (horário do Vaticano)/ 6h (horário de Brasília), o novo pontífice celebrará uma missa com os cardeais na Capela Sistina. A celebração será transmitida ao vivo pelos canais do Vaticano.

No domingo, 11, às 12h (horário do Vaticano)/ 7h (horário de Brasília), o papa recitará a oração do Regina Coeli na Sacada Central da basílica de São Pedro. Já, na segunda-feira, 12, às 10h (horário do Vaticano)/ 5h (horário de Brasília), o papa Leão XIV se reunirá na Aula Paulo VI com todos os operadores de mídia credenciados que cobriram os eventos das últimas semanas.