AO VIVO: Papa Leão XIV: reações e o que esperar do novo comando da Igreja; STF avalia caso Ramagem

Ao todo, 133 cardeais participaram do processo de escolha do novo Sumo Pontífice, que ocorreu a portas fechadas para escolher o sucessor do papa Francisco, falecido no último 21 de abril

Dos Estados Unidos, mas naturalizado peruano, o nome escolhido é papa Leão XIV e ele será o 267º a ocupar o cargo de maior liderança do catolicismo, além de ser chefe de Estado do Vaticano.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 8, repercute a escolha do novo papa nessa quinta-feira, 8, que escolheu Robert Francis Prevost como novo sumo pontífice da Igreja Católica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Prevost foi escolhido em uma eleição a porta fechadas com 133 cardeais participando do processo de escolha. A eleição do novo sumo escolheu o sucessor do papa Francisco, falecido no último 21 de abril, aos 88 anos.

O processo de conclave iniciou na segunda-feira, 5, quando começaram as preparações com o juramento dos oficiais e funcionários envolvidos no processo, realizado na Capela Paulina, localizada no Palácio Apostólico.

Leia mais Papa Leão XIV celebra primeira missa como pontífice nesta sexta; acompanhe

Sobre o assunto Papa Leão XIV celebra primeira missa como pontífice nesta sexta; acompanhe

O programa repercute também a análise do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a resolução da Câmara dos Deputados que prevê a suspensão de ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros acusados de crime de golpe de Estado.