AO VIVO: Conclave: acompanhe a eleição do novo papa; os cardeais favoritos, cronograma e bastidores

Embora 135 cardeais tenham direito a voto, apenas 133 participarão do processo de escolha. A eleição do novo Sumo Pontífice ocorre a portas fechadas

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 7, repercute o início do conclave, no Vaticano, que definirá o novo líder da Igreja Católica. O processo de escolha foi oficialmente aberto às 10 horas (horário local, 5h em Brasília) com a celebração da missa Pro Eligendo Pontifice, na basílica de São Pedro.



Embora 135 cardeais tenham direito a voto, apenas 133 participarão do processo de escolha. A eleição do novo Sumo Pontífice ocorre a portas fechadas. Na segunda-feira, 5, o Vaticano divulgou o cronograma oficial do conclave, que definirá o sucessor do papa Francisco, falecido no último 21 de abril, aos 88 anos.