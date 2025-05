Parlamentares cearenses repudiam assassinato de empresário e pedem reunião urgente com Elmano

VINÍCIUS Cunha Batista era proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana / Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) publicou em suas redes sociais, neste sábado, 3, uma nota para "expressar indignação e repúdio" ao assassinato do empresário Vinícius Cunha Batista, proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana, em Morada Nova, ocorrido na última quarta-feira, 30, em Fortaleza. Vinícius foi baleado ao sair de uma padaria, no bairro Luciano Cavalcante. Na nota, Moses afirma falar pela "maioria dos parlamentares da bancada cearense" na Câmara dos Deputados. Porém a publicação é compartilhada apenas com mais um deputado federal, Luiz Gastão (PSD).

A nota também expressa solidariedade à família e aos amigos de Vinícius Cunha Batista, reforçando o compromisso da bancada cearense com o fortalecimento da segurança pública e a defesa dos princípios democráticos e constitucionais. Confira a íntegra da publicação: NOTA OFICIAL A maioria dos parlamentares da Bancada Cearense vem a público expressar indignação e repúdio ao brutal assassinato do empresário do ramo de comunicação Vinícius Cunha Batista, proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana, em Morada Nova.

Segundo informações, Vinícius Cunha foi assassinado por ordem do crime organizado, em razão de disputar licitações públicas em municípios do Estado, na área de iluminação pública, o que se constitui em absoluta inversão e usurpação da ordem pública, em afronta aos poderes constituídos. No Estado do Ceará, o avanço do crime organizado foi denunciado, em março deste ano, pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Desembargador Raimundo Nonato, durante evento em Juazeiro do Norte. Para discutirmos soluções que possam coibir a ação do crime organizado no nosso estado, inclusive na política, vamos solicitar ao governador Elmano de Freitas uma reunião em caráter de urgência, em respeito à população cearense, aos princípios democráticos e às constituições federal e estadual.