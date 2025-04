Precatórios do Fundef: Governo deve pagar nova parcela em julho, diz sindicato

Precatórios do Fundef: professores do Ceará devem receber quarta parcela em julho / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo em 12-09-2023

O sindicato Apeoc, que representa os profissionais da educação estadual, informou nesta quarta-feira, 30, que o próximo pagamento de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deve ocorrer em julho de 2025. No caso dos professores cearenses, trata-se da quarta parcela. A expectativa do presidente da entidade, professor Anízio, é tentar adiantar o pagamento para junho.

As três primeiras parcelas foram antecipadas e a expectativa é de que a quarta também seja. “Achamos importantíssimo o avanço, o tesouro já indicar o mês de julho, mas vamos continuar na batalha”, destaca o presidente da Apeoc. O dirigente adiantou ao O POVO que deve se encontrar com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira para falar sobre o tema. “Nós vamos cobrar do governo para que ele também nos ajude a antecipar esses recursos”. A primeira parcela foi paga ao Estado em 2022, sendo repassada aos profissionais da educação apenas em 2023. Ainda no mesmo ano, a União pagou a segunda parcela. Dessa vez, os recursos foram repassados aos professores no mesmo ano. O valor dividido, contando com os juros, chega na casa dos R$ 2,3 bilhões, somando as três parcelas já pagas.