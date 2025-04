Câmara de São Paulo aprova reajuste de servidores municipais em meio a protestos

A matéria aprovada divide o reajuste salarial dos servidores da capital paulista em duas parcelas. A primeira de 2,60%, com início em 1º de maio de 2025, e a segunda de 2,55%, a partir de maio do ano que vem

a primeira de 2,60%, com início em 1º de maio de 2025;

a segunda de 2,55%, a partir de 1º de maio de 2026.

O acumulado fica em 5,15%. O projeto de lei foi aprovado com duas emendas, uma da liderança do governo e outra do vereador Thammy Miranda (PSD), aprovadas por unanimidade.

Uma das emendas reajusta benefícios, como Auxílio Refeição e Vale Alimentação, em 5,21% a partir de 1º de maio. A outra estabelece 2025 como o ano de referência para os valores de reajuste. O projeto segue para redação final na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois deve seguir para a sanção do prefeito Ricardo Nunes.

A sessão foi palco de embates entre os parlamentares. Os vereadores Rubinho Nunes (União) e Toninho Vespoli (Psol) se desentenderam após o psolista levantar um cartaz em apoio aos manifestantes ao finalizar sua fala na tribuna.

Nesse momento, Rubinho estava atrás de Toninho e tentou retirar o cartaz das mãos do vereador. Toninho desviou e outros parlamentares se aproximaram para conter o tumulto.