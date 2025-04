Equipe médica libera Bolsonaro para ingestão, por via oral, de água, chá e gelatina

"Estou clinicamente estável, sem dor constante ou febre, com pressão arterial monitorada e controlada", informa.

"Ainda persisto com sinais de gastroparesia (retardo no esvaziamento do estômago) e soluços que tiram qualquer ser humano do sério, mas sendo clinicamente controlados e acompanhados", complementa.

Bolsonaro segue com restrição de visitas e ainda não há previsão de alta da UTI.