Oscar chama de "suposição" e "factoide" ação que originou pedido de cassação do MPE

O Ministério Público Eleitoral defendeu nesta sexta-feira, 25, a cassação do registro do diploma e inelegibilidade por oito anos do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil). O pedido aparece em parecer em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que versa sobre suposto abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação na eleição de 2024, como mostrou a coluna Vertical, do O POVO. Por nota, Oscar considerou serem “suposições” e “factoides” acusações em ação que originou pedido.

A manifestação foi apresentada em ação movida pela coligação de Izolda Cela (PSB). No texto, são apontadas "provas robustas e inequívocas" de que o então candidato teria se beneficiado do uso indevido da Rádio Paraíso FM. O veículo teria realizado "massiva exposição negativa, perpassando toda a grade da programação" da candidatura do PSB. Caso deferido pela Justiça, o pedido provocaria a perda do mandato do prefeito, além da cassação e inelegibilidade à vice-prefeita do município, Dra. Imaculada (MDB), já que o MPE emitiu parecer favorável à inclusão da vice nas possíveis penalidades.