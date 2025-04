Parlamentares repercutem prisão do ex-presidente Fernando Collor; veja reações

Após a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, políticos compartilharam nas redes sociais opiniões sobre a decisão do STF. A prisão aconteceu na cidade de Maceió, em Alagoas, na madrugada desta sexta-feira, 25.

No dia anterior, 24, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou o segundo pedido de recurso protelatório da defesa e determinou a prisão imediata do ex-presidente, mediante a condenação de corrupção no caso BR Distribuidora. Collor foi sentenciado a oito anos e dez meses de prisão em 2023, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por receber R$ 20 milhões em propina.