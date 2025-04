Bolsonaro intimado na UTI: especialistas divergem sobre legalidade da ordem de Moraes

A discordância entre eles se deu quanto à utilização ou não do Código Civil para o fato. Para o professor André Marsiglia , há o artigo 244 do Código de Processo Civil, que em casos criminais é aplicado subsidiariamente, ou seja, se o Código Penal não trata do assunto, aplica-se o do Processo Civil.

"Ele fala que intimações feitas em hospitais - e eu não estou falando de UTI, que é algo muito pior - elas apenas ocorrerão se urgentes. E não havia urgência nesse caso, não me parece que fazia qualquer diferença se fosse feita ontem, anteontem, amanhã ou daqui cinco dias. O que é que muda no correr do processo? Não há nenhum risco do direito perecer, de haver uma prescrição, não ocorreria nem ao intimado (Bolsonaro), nem ao processo, que vai correr ainda por uns bons meses pela frente", argumentou.

Para o professor Nestor Santiago, no entanto, nesse caso não se aplica subsidiariamente o Código Civil. "O Código de Processo Civil só vai ser aplicado subsidiariamente quando houver regra específica no Código de Processo Penal, e nesse caso não há. Nós não estamos falando de um processo civil, estamos falando de um processo penal. Então, me pareceu muito lógico que ele pudesse ser citado porque, um dia antes, ele estava fazendo uma live nesse mesmo local que seria um lugar reservado, onde não poderia haver contaminação, para poder vender capacete", explicou.

Marsiglia entende que a realização de uma live no dia anterior não justifica a ação, por serem coisas diferentes. Para ele, a live foi realizada em ambiente controlado, além de não desgastar emocionalmente. "Tudo isso dentro de uma UTI é completamente arriscado. Nem os médicos deveriam ter permitido isso, nem a Justiça deveria ter agido dessa forma. Entendo essa atitude inclusive como nula e acho que a piora do Bolsonaro, se de fato ocorreu e foi comprovadamente relaciona ao desgaste que ele teve na intimação, pode até resultar em uma indenização do Estado e responsabilização das pessoas", explicitou.