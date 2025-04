Bolsonaro apresenta piora de saúde após intimação judicial

A saúde de Jair Bolsonaro, hospitalizado após uma complexa cirurgia no intestino, piorou e novos exames serão realizados, informaram seus médicos nesta quinta-feira (24), um dia após o ex-presidente se irritar com uma intimação judicial no processo que enfrenta por tentativa de golpe.

Bolsonaro teve uma "piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos", indicou o hospital DF Star de Brasília, onde o político de 70 anos está em tratamento desde meados de abril.