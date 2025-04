Vinda de Bolsonaro a Fortaleza vai depender da saúde do ex-presidente, diz Carmelo

Bolsonaro esteve no Ceará pela última vez em setembro de 2023 / Crédito: Samuel Setubal

A participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no 2° Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal (PL), em Fortaleza, deve ser condicionada ao estado de saúde dele até a data do evento. O encontro está marcado para o dia 30 de maio, mas a presença de Bolsonaro é colocada em dúvida em razão de recente cirurgia no intestino que o mantém na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “A expectativa é que ele se recupere e que ele saia do hospital o mais breve possível. Acredito que, semana que vem, ele deve receber alta e, o presidente estando bem de saúde e liberado pelos médicos, ele vem para o evento, sim”, comenta o deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, em entrevista ao O POVO.