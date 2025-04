Presença de Bolsonaro em Fortaleza é anunciada para 30 de maio em evento do PL

A passagem de Bolsonaro em Fortaleza foi compartilhada nas redes sociais pela agremiação e pelo presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto. Ele é o presidente nacional do PL Jovem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve vir a Fortaleza no dia 30 de maio para participar do 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal. O primeiro aconteceu em Brasília, em fevereiro. Local e horário do evento em Fortaleza ainda não foram divulgados.

"Depois de a primeira edição ter sido um sucesso, com centenas de pessoas de vários estados reunidas em Brasília, vamos levar para Fortaleza esse evento gigante sobre redes sociais, para quem quer crescer e/ou fazer política com a internet", diz trecho da publicação.

A vinda, no entanto, dependerá do quadro clínico do ex-mandatário, que está internado desde 13 de abril, quando fez uma cirurgia de 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. A internação aconteceu após o ex-mandatário chegou ao Rio Grande do Norte para participar de outro evento, o Rota 22. Várias cidades seriam visitadas, mas Bolsonaro passou mal e foi internado. A iniciativa tinha a intenção de ser repetida em outros Estados do Nordeste para ampliar a influência do ex-presidente nos locais, além de capitanear lideranças nas regiões.

Bolsonaro teve uma obstrução devido a uma dobra no intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal. Recente boletim médico apontou que o ex-presidente apresentava "sinais efetivos de movimentação intestinal" e permanecia em estado clínico estável, mas sem previsão de alta. No tempo de internação, Bolsonaro recebeu a visita de nomes como do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O ex-mandatário também fez uma transmissão ao vivo.