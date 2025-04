O POVO News: Presidente do INSS demitido; Bolsonaro se exalta ao ser intimado em UTI; velório do papa

A apuração de fraude no INSS deixa sob suspeita 11 entidades sindicais, entre elas o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi), que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 24, repercute a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, após investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU), que identificou um esquema de desconto ilegal em aposentadorias e pensões.

O programa repercute também o velório do papa Francisco, que faleceu aos 88 anos na madrugada de segunda-feira, 21. O funeral do pontífice ocorre no sábado, 26, a partir das 10 horas, na Basílica de São Pedro. O caixão será levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será sepultado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a reclamar com a oficial de justiça responsável pela tarefa e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

na quinta-feira, 24 de abril, das7h à meia-noite;

na sexta-feira, 25 de abril, das7h às 19h.

Com a morte do líder do catolicismo no mundo, a igreja está prestes a iniciar o processo de conclave para a escolha do novo pontífice, que ocorre após a renúncia ou a morte de um papa. A votação secreta reúne cardeais de todo o mundo para eleger o novo líder do catolicismo.

A partir do momento em que um papa morre ou renuncia, o conclave tem de 15 a 20 dias para ser iniciado. Um grupo de 120 cardeais é responsável pela votação. Para ser eleito, o vencedor do pleito deve receber dois terços dos votos, no mínimo, o que equivale a 80 votos.