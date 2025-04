Carlos e Michelle ensaiam trégua depois de briga entre os Bolsonaro se tornar pública

Com um histórico de indiretas e farpas trocadas nas redes sociais e nos bastidores, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acenam uma aproximação em meio a mais uma cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar complicações abdominais. No gesto mais recente, Carlos afirmou nesta terça-feira, 22, que a madrasta está cuidando do ex-chefe do Executivo de "maneira excepcional" e como uma "leoa".

"A maior parte do tempo quem fica com ele é a Michelle, que está cuidando dele de uma maneira excepcional. Ela está ali (como) uma leoa, tomando conta do que pode e do que não pode", disse Carlos.