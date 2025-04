O POVO News: Papa Francisco morre: Lula e Trump irão a velório; Conclave e o futuro da Igreja Católica

O conclave tem de 15 a 20 dias para ser iniciado. Um grupo de 120 cardeais é responsável pela votação. Para ser eleito, o vencedor do pleito deve receber dois terços dos votos, no mínimo, o que equivale a 80 votos

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 22, repercute o falecimento do papa Francisco, que ocorreu na madrugada dessa segunda-feira, 21. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará a Roma para participar do velório.

Além de Lula, outros líderes políticos estarão presentes, como o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump (Republicanos). A data de viagem de Lula ainda não foi definida e o gestor deve ir acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.