Ronaldo Martins repudia 'fake news' por parte do PL Ceará nas redes sociais

Vereador Ronaldo Martins, do Republicanos / Crédito: FÁBIO LIMA

O vereador Ronaldo Martins (Republicanos) foi vítima de "fake news" no fim de semana com postagem feita pelo perfil do PL Ceará. A publicação, feita nas redes sociais, mostra o parlamentar em palco na Beira Mar juntamente do prefeito Evandro Leitão (PT), dizendo se tratar da festa do aniversário de Fortaleza. Entretanto, o vídeo em questão foi evento religioso realizado em janeiro. "E o prefeito de Fortaleza que gastou milhões com cachê de cantor para o aniversário da cidade, mas tá faltando até dipirona nos postos", dizia a publicação do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O material foi apagado.

Vereadores do PL reconhecem erro Priscila Costa, vereadora do PL e líder da oposição na Câmara de Fortaleza, chamou a publicação de "equívoco" e reconheceu que prejudicou o colega de Legislativo, e também destacou não compactuar com notícias caluniosas. "O equívoco de expor uma foto do Ronaldo Martins nas redes sociais junto com um texto, com certeza prejudicou de maneira injusta o vereador Ronaldo Martins e, por isso, eu prontamente liguei pra ele poucas horas depois e me coloquei à disposição", disse. "Nesse momento quero, sim, me solidarizar ao vereador Ronaldo Martins, eu não compactuo com nenhum tipo de injustiça, notícias caluniosas, acredito que a intenção não foi atingir o vereador Ronaldo Martins", completou Priscila.