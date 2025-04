Eleição no PT: Elmano acredita em consenso, mas cobra discussão de projetos

Governador esteve visitando O POVO nesta segunda e a eleição do PT no âmbito estadual e da Capital foi assunto abordado em conversa com jornalistas

"Eu acho que quando a gente tem unidade, a gente tem que considerar qual é a realidade que o partido tem. Eu posso estar errado, mas eu penso que o Campo Democrático tem uma maioria no PT estadual. Eu acho normal que o Campo Democrático apresente nomes para discutir qual nome melhor unifica todos nós. Acho que ia ser tranquilo entre nós", afirmou, exaltando do que chamou de ótima relação durante a atual gestão do partido no Ceará.

"O Campo de Esquerda tem duas vereadoras da base do Evandro, não estão no nosso governo. Todo mundo defende o governo do Lula. Então, talvez o que a gente merece discutir mais, já que o PT é governo federal, governo estadual e governo municipal, talvez valha a pena um balanço assim: Agora que nós governamos as três esferas do estado brasileiro, no caso da Capital, e em várias cidades, agora com 48 municípios, quais são os grandes desafios que nossos gestores têm? Quais serão as prioridades que nós iremos ter? Quais são as marcas que o PT gostaria de ter, marcas pra sociedade cearense onde ele governa?", destacou.

O chefe do Executivo estadual defendeu que se discuta mais sobre programas, sobre projetos, menos sobre espaço do grupo de deputado. "Isso deve ser consequência. Acho que nós temos que intensificar o debate de projetos", destacou.



