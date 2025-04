Cirurgia de Bolsonaro para reconstrução da parede abdominal chega ao fim após 12 horas

IMAGEM disponibilizada pelo próprio Jair Bolsonaro em suas redes sociais da internação em Natal / Crédito: Foto da conta X de Jair Bolsonaro / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por cirurgia com 12 horas de duração neste domingo, 13, no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento visa tratar uma obstrução intestinal e reconstruir a parede abdominal, segundo o boletim médico divulgado pela unidade de saúde. Conforme boletim médico divulgado por volta das 21h40min pela ex-primeira-dama, a cirurgia se deu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Encontra-se no momento na Unidade de Terapia Intensiva, estável clinicamente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções", detalha o comunicado. Bolsonaro foi levado ao centro cirúrgico por volta das 8h30min e a cirurgia iniciou às 10 horas. Ele foi submetido ao procedimento de laparotomia exploradora. O procedimento pretende liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, e foi necessário após exames confirmarem um quadro persistente de subobstrução intestinal, que dificulta a passagem de gases e fezes. De acordo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o político está com “muitas aderências” no abdômen, o que tornou o procedimento mais complexo e demorado.

No início da noite, pouco antes das 18 horas, Michelle afirmou que o quadro era estável, mas que a cirurgia poderia se estender por mais uma ou duas horas. O cardiologista Leandro Echenique, que integra a equipe médica, já havia afirmado que esta é uma operação de grande porte. Esta é a sexta cirurgia realizada pelo ex-presidente desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Jair Bolsonaro passa por 6ª cirurgia A última havia sido em setembro de 2023, quando ele foi submetido a um conjunto de cirurgias no aparelho digestivo e respiratório, que ocorreram de forma “satisfatória”, conforme o hospital informou na época. Antes de ser internado, Bolsonaro publicou uma mensagem direcionada a parlamentares, comentando sobre a cirurgia. “Domingo, logo mais, às 8h me submeto a mais uma cirurgia, ainda decorrente da facada de 06/set/2018. Ao meu lado o Bispo JB Carvalho e bons médicos e enfermeiros. Se Deus quiser tudo ocorrerá bem.” Ele também defendeu o projeto de lei que prevê anistia a envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e que tramita na Câmara. “Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se com nossas decisões pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital”, escreveu.