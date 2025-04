Repatriados: novo voo dos EUA chega a Fortaleza com 96 pessoas; um passageiro foi preso

Um dos passageiros foi preso após desembarque no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Do Paraná, ele foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, segundo fonte da Polícia Federal (PF).

Uma aeronave com 96 repatriados brasileiros pousou em Fortaleza nesta sexta-feira, 11. Segundo autoridades presentes, são 81 homens e 15 mulheres. Do total, três pessoas têm mais de 60 anos e dois são menores.

Dessa vez, os repatriados tiveram as algemas retiradas 3 horas antes do pouso , dentro da aeronave. Previsto para às 8 horas da manhã, o avião pousou por volta das 9h20min.

"Grande maioria (dos repatriados) são homens, tem alguns núcleos familiares, mas estão sendo aqui acolhidos, nesse momento estão passando pela triagem da saúde, pela triagem aqui da assistência social, da psicologia, estão recebendo os seus kits de higiene, de alimentação, daqui a pouco vão almoçar, ou seja, o Governo do Estado Ceará, o governador Elmano, faz questão que nós recebamos todos repatriados com dignidade humana", disse Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará.

No voo anterior, em 28 de março, 104 pessoas vieram deportadas dos EUA. Na ocasião, um cearense e uma senhora de 50 anos, que foi para o país norte-americano ainda bebê, retornaram ao Brasil.

Desembarque

Para acompanhar a chegada dos brasileiros, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) participa da ação de acolhimento, coordenada pelo Governo Federal com atuação interministerial.

Aqueles que chegam em Fortaleza contam com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih, que conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no Aeroporto de Fortaleza.