Primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas recebe medalha Boticário Ferreira

O vereador Leo Couto (PSB), presidente da Casa, destacou a importância em participar da sessão e mencionou a honraria para Lia de Freitas como “mais do que merecida”. O parlamentar também frisou que acompanhou o trabalho da colega em prol da população carente do Estado “O Ceará Sem Fome hoje é um projeto fantástico. Então conheço de perto o trabalho da nossa primeira-dama.”

A primeira-dama do Estado do Ceará, Lia Gondim Araújo de Freitas, recebeu a medalha Boticário Ferreira na noite desta terça-feira, 8. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A honraria foi entregue a Lia de Freitas em reconhecimento por seu trabalho prestado à sociedade de Fortaleza, como é o caso do Programa Ceará Sem Fome. A comenda é o maior prêmio oferecido pelo Legislativo Municipal.

O idealizador da homenagem, vereador João Aglaylson (PT), citou a entrega da medalha como “justa” e salientou que não é só por ser a primeira-dama do Estado, mas pela competência e o compromisso com o social. Aglaylson também mencionou o Programa Ceará Sem Fome, em que 53 mil famílias são beneficiadas com o projeto, reconhecendo que a homenageada da noite possui grande relevância para esse resultado.

Lia de Freitas

A primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, Lia Gondim Araújo de Freitas, nasceu na cidade de Fortaleza, mas com raízes na cidade de Russas, no Ceará. Filha de Zilmar Freitas e Gláucia Gondim, Lia possui duas irmãs: Lívia e Léa. Em 2023, tornou-se primeira-dama ao lado de Elmano de Freitas, eleito governador do Ceará.

Lia sempre colaborou em projetos voltados aos servidores públicos municipais. Formada em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (2005) e em Administração (2004) pela mesma instituição, Lia também é mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Uece. Atualmente, está no sétimo semestre de Medicina pela Unifor.

Desde 2023, a primeira-dama Lia de Freitas está à frente do Ceará Sem Fome do Governo do Estado. O programa, idealizado pelo governador Elmano de Freitas, é apontado como uma das maiores políticas públicas de superação da pobreza do Brasil, por meio de suas ações emergenciais e também estruturantes, que têm impactado na vida de milhares de cearenses em extrema vulnerabilidade todos os dias.