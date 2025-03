Governo do Ceará abre editais emergenciais para gestão de dez aeroportos

Os aeroportos continuarão operando sob as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), enquanto as companhias precisam atender a requisitos técnicos e administrativos.

As propostas serão analisadas pelo critério de menor preço por grupo. A empresa vencedora terá dois dias úteis para assinar o contrato e deverá apresentar garantia de execução correspondente a 5% do valor total do contrato.

A medida visa garantir a continuidade dos serviços aeroportuários e manter a operação dos terminais dentro dos padrões de segurança e qualidade exigidos pelos órgãos reguladores, com a saída da Infraero, motivada pelo Estado não ter resolvido pendências e reparos.