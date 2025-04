O POVO News: Trump eleva tarifa a 125% e China reage; Bolsonaro se reúne com Hugo Motta

Trump eleva tarifa a 125% e China reage; Bolsonaro se reúne com Hugo Motta / Crédito: O POVO News

Apresentado por Marcos Tardin, o O POVO News chega à sua 562ª edição nesta quarta-feira, 9, com análises e entrevistas sobre os principais fatos da política nacional e internacional. No cenário global, o destaque é a escalada da tensão comercial entre Estados Unidos e China. O ex-presidente Donald Trump anunciou a elevação das tarifas sobre produtos chineses para 125%, o que provocou reação imediata do governo chinês. Para analisar o tema, o programa recebe Evandro Menezes de Carvalho, professor de Direito Global, articulista do O POVO e autor do best-seller 'China: Tradição e Modernidade na Governança do País', além do advogado Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional, direto dos Estados Unidos.

Outro destaque é a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Comissão de Orçamento, em mais um movimento de articulação da oposição no Congresso. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo: Na política brasileira, o programa repercute o pedido do PT e da Advocacia-Geral da União (AGU) por investigação contra o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), que desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em plenário. Caso ocorreu durante discussão do projeto de lei que desarma a guarda presidencial, que teve Gilvan como relator. Ele afirmou que "quer mais é que (Lula) morra mesmo" em meio ao seu discurso de justificativa de apoio ao texto.