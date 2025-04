Suposto caso de espionagem causa tensão entre Brasil e Paraguai; entenda

Segundo as investigações do MP do Paraguai, a intenção da espionagem era obter informações sobre as tarifas negociadas na Usina Hidrelétrica de Itaipu

Santiago Peña havia solicitado a presença do embaixador do Brasil no Paraguai, José Antonio Marcondes, no início da semana. A solicitação do porta-voz serviu para conceder esclarecimentos sobre as acusações de invasão cibernética. Também foi necessário que um funcionário da Abin prestasse depoimento à Polícia Federal.

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi acusada pelo governo do Paraguai de ações hackers contra o sistema do país. A suspeita é que a invasão tenha ocorrido durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e continuou até o início do governo Lula (PT). Santiago Peña, presidente paraguaio, afirma que a denúncia de espionagem da Abin “abre velhas feridas” entre os países. A declaração foi dada na última sexta-feira, 4.

Segundo as investigações do Ministério Público do Paraguai, a intenção com a espionagem era obter informações sobre as tarifas negociadas na Usina Hidrelétrica de Itaipu. Atualmente, a empresa é binacional, recebendo a administração dos dois países. Devido a suspeita de invasão no sistema, o presidente paraguaio suspendeu as negociações com o Brasil sobre as tarifas de Itaipu.

Para o chefe de estado do Paraguai, a ação de espionagem também dificulta as relações dos países no Mercosul, visto que ambos os territórios são bem vistos perante aos demais e os trâmites entre os governos sempre pareceram amigáveis. Em entrevista, o presidente declarou que esse tipo de ataque são comuns vindos de países como a China e que não contava com esse tipo de atitude vindo do Brasil.

Quais são as “velhas feridas”

O presidente do Paraguai, ao citar “velhas feridas”, faz referência à Guerra do Paraguai. Ocorrida no século XIX, o impasse territorial foi entre Paraguai e a chamada “Tríplice Aliança”, que são os territórios do Brasil, Uruguai e Argentina.