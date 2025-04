O POVO News: PL da Anistia: aliados de Bolsonaro pressionam, base de Lula resiste; caso Abin

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 1º, repercute a pressão da oposição que busca anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram depredadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo levantamento partidário, o projeto de lei teria 309 votos dos 513, de acordo com o G1. O mínimo de votos necessários são 257 votos. Reunião de líderes da Câmara dos Deputados marcada para esta semana deve ser momento para consultar representantes das bancadas sobre o destino do projeto.

A edição traz, ainda, suposta ação hacker da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contra autoridades do governo do Paraguai sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O planejamento da ação teve início no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas foi autorizada a ser executada na gestão de Luiz Fernando Corrêa, atual diretor nomeado pelo petista. As informações foram divulgadas pelo UOL, na coluna de Aguirre Talento.



Segundo o colunista, a operação de espionagem invadiu computadores para colher informações sigilosas sobre a negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, que envolve disputa comercial entre os dois países.



Assista ao vivo: