O POVO News: Juscelino Filho pede demissão após denúncia; EUA impõe tarifa de 104% à China

Juscelino Filho pede demissão após denúncia; EUA impõe tarifa de 104% à China / Crédito: O POVO News

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News chega à sua 561ª edição na noite desta terça-feira, 8, trazendo uma rodada de entrevistas e análises sobre os principais fatos do dia. Entre os destaques está o pedido de demissão do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), após denúncias de uso indevido de verbas públicas. A cobertura internacional também ganha espaço com a confirmação, pelo governo dos Estados Unidos, da imposição de tarifas de 104% sobre carros elétricos chineses. A decisão é parte de uma estratégia de proteção econômica que reacende tensões comerciais entre as duas maiores potências do mundo. Para comentar o tema, O POVO News recebe a professora Luciana Mello, do curso de Relações Internacionais do IBMR.