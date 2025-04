Maioria dos manifestantes pró-anistia defende diferenciação de penas, diz pesquisador

O ato pró-anistia encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último domingo, 6, na Avenida Paulista, em São Paulo, repercutiu nesta segunda-feira, 7. Márcio Moretto, pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) e do Monitor do Debate Político no Meio Digital, que coordenou a contagem de pessoas presentes no ato, disse que cerca de 45 mil pessoas estiveram presentes e adiantou que uma pesquisa de opinião, aponta que maioria defendia uma diferenciação no julgamento de lideranças e de pessoas que não participaram de atos de violência no 8 de janeiro. A declaração foi dada ao programa O POVO News.