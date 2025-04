Bolsonaro discursa em inglês em ato pró-anistia e viraliza nas redes sociais; veja reações

Bolsonaro discursa em inglês e viraliza nas redes sociais / Crédito: MIGUEL SCHINCARIOLAFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um pequeno discurso em inglês durante ato pró-anistia em favorecimento dos condenados do 8 de janeiro nesse domingo, 6, na Avenida Paulista. A fala repercutiu nas redes sociais e internautas, além de políticos, comentaram o episódio. O ex-presidente disse “popcorn and ice cream sellers sentenced for coup attempt in Brazil”, em referência ao caso do vendedor de picolé Otoniel da Cruz e o vendedor de pipocas gourmet, Carlos Eifler, condenados pela participação no 8 de janeiro, quando apoiadores depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Internautas reagiram à fala: "Urgente, Bolsonaro acaba de cometer mais um crime, dessa vez, assassinou o inglês na Avenida Paulista", compartilhou um usuário do X (antigo Twitter) em tom humorístico. "Bolsonaro discursa aparentemente em inglês na Avenida Paulista", postou um outro perfil. A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) também comentou o episódio por meio das redes sociais. Ela escreveu: "Bolsonaro faz um discurso pedindo anistia para golpistas na Paulista: popcorn, ice clean, cílios, se tenta viu, cuspes, de tarde, em Brasil", satirizou a parlamentar. Bolsonaro fez um discurso pedindo anistia para golpistas na Paulista:



popcorn

ice clean

cílios

se tenta, viu

for cuspes

de tarde

em brasil. pic.twitter.com/j4WOwzyMow — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) April 6, 2025

Ato pró-anistia Em sua primeira manifestação nas ruas após se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Bolsonaro reuniu cerca de 44,8 mil apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. O levantamento foi realizado pelo Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), por meio de fotos aéreas do momento em que o ato atingiu o pico da manifestação, quando Bolsonaro fez um discurso que durou 25 minutos. Trajando camisas da Seleção e roupas verdes e amarelas, os manifestantes participaram do ato de forma pacífica. O encontro, com o objetivo de pedir perdão político aos condenados do 8 de janeiro, foi marcado também por críticas de Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seu discurso para apoiadores, Bolsonaro afirmou que quem sofreu um golpe foi ele, ao ser derrotado na eleição de 2022, e que a manutenção de sua inelegibilidade em 2026 significaria "escancarar a ditadura no Brasil". O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Políticos aliados marcam presença

Seis governadores aliados acompanharam o ato de Bolsonaro: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Jorginho Melo (PL-SC), Romeu Zema (Novo-MG), Wilson Lima (União-AM), Ratinho Júnior (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União-GO).

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também compareceram.