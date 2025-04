Prefeitos de Martinópole e Senador Sá apostam corrida descalços no Ceará; veja vídeo

Os prefeitos de Martinópole, Betão Souza (PP), e de Senador Sá, Bel Júnior (PP), protagonizaram uma disputa incomum ao participarem de um evento intitulado “1ª Corrida de Prefeitos”, no último fim de semana. O evento ocorreu no domingo, 6, em uma pista improvisada na área rural, com poucos metros de extensão, em Senador Sá. A prova foi vencida por Bel Júnior. Ambos correram descalços em uma pista de terra.

Betão foi eleito em pleito suplementar, em 2021, após afastamento do prefeito eleito em 2020. No ano passado, ele se reelegeu ao cargo com 5.997 votos, 64,59% dos votos válidos.

Já Bel Júnior foi o primeiro prefeito do Ceará a ser cassado, menos de um mês depois de sua posse. No dia 31 de janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) votou de forma unânime pela cassação de Bel Júnior e da vice-prefeita, Professora Maria (PP). Porém, o julgamento foi anulado por questões formais.



Quase dois meses depois, o TRE-CE determinou, por unanimidade, a manutenção da cassação dos diplomas. Desta vez, foi determinada ainda a inelegibilidade do prefeito pelo período de oito anos. Durante a sessão, os membros do TRE-CE concluíram que os candidatos eleitos cometeram abuso de poder político e econômico na realização do evento "Cavalgada do Bel", em agosto do ano passado.