O POVO News: Ato de Bolsonaro pela anistia reúne milhares de apoiadores: bastidores e reações

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 7, repercute o ato pró-anistia, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para os condenados pelo 8 de janeiro, nesse domingo, 6, na Avenida Paulista. O encontro reuniu cerca de 44,8 mil apoiadores, segundo o Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP).

O levantamento foi feito a partir de fotos aéreas do momento de pico da manifestação, durante o discurso de Bolsonaro, que iniciou cerca de 15h44 e durou 25 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores para pedir o perdão político aos condenados pela invasão às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.