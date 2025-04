Parlamentares cearenses participam de evento de Bolsonaro pró-anistia em SP

Manifestação contou com discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Dr. Jaziel (PL), também deputado federal pelo Ceará e marido da deputada estadual Dra. Silvana (PL), viajou para São Paulo para participar do ato. O deputado esteve ao lado do colega de partido e de cargo, Gustavo Gayer (PL).

Outros dois aliados de Bolsonaro no Ceará e em Fortaleza, Carmelo Neto (PL), deputado estadual também presidente do partido no Estado, e Bella Carmelo (PL), compareceram ao ato. Carmelo Neto, em suas redes sociais, afirmou que Bolsonaro “está escancarando pro mundo o verdadeiro golpe que foi dado no Brasil”.

A vereadora Priscila Costa (PL), que também esteve na manifestação, afirmou que não imaginava que “o batom se tornaria o grande símbolo da anistia”. Ela se refere ao batom utilizado por Débora Rodrigues dos Santos para escrever a frase “Perdeu Mané” na estátua A Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante os atos do 8 de janeiro.